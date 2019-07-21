Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание

Фотомодель Дарья Вербова в календаре Pirelli 2011

Эротические календари Pirelli за свою более чем сорокалетнюю историю превратились в культовый предмет обожания коллекционеров и настоящие произведения искусства. Британские министры признаются, что хранят экземпляры на дверях своих шкафчиков, презентацию календарей освещают ведущие СМИ, а за выпуском 1970 года охотился сам Джон Леннон.

Каждый выпуск календаря стал символом времени — мини-юбки и поэзия Аллена Гинсберга в 1960-х, мягкая женственность в 1970-х, модные показы в 1980-х, спортивный шик в 1990-х, отход от полной обнаженности в 2000-е, эмоциональность и психологизм в 2010-е.

История Pirelli берет свое начало в 1962 году, когда сотрудники департамента маркетинга Pirelli Ltd (производитель автомобильных шин) решили создать подарочный настенный календарь. Идея была не нова, к тому же первый выпуск большой популярностью не пользовался – от всех других подобных изданий календарь ничем не отличался, на его страницах красовались девушки (одетые) на фоне разнообразных транспортных средств. Тогда, после провального первого календаря было решено кардинально изменить концепцию – если фотографиями из других журналов обычно увешивали стены гаражей, то снимки Pirelli должны были красоваться во всех выставочных залах мира.

Уже через два года на съемки нового календаря был приглашен фотограф Роберт Фриман, известный по своей работе с группой The Beatles. Фриман обеспечил новому выпуску оглушительный успех. Лондон впервые заговорил о красоте женского тела. Тогда об обнаженных красавицах никто не мог и подумать, а Pirelli перевернули все устоявшиеся стереотипы, позволив своим моделям обнажить плечи и руки - это уже был значительный рывок вперед к новому пониманию женской красоты. В 60-е годы фотографии для Pirelli делает фотограф Гарри Печинотти – с каждым годом он все больше и больше обнажает своих моделей.

С 1974 по 1984 год Pirelli не издавался, причиной стал нефтяной кризис. Боясь разорения, фирма объявила о прекращении выпуска журнала – больше не было средств ни на моделей из ведущих мировых агентств, ни на именитых фотографов.

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