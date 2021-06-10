"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику

Хореограф Илона Гвоздева резко отреагировала на то, что пользователи сети критикуют ее размер бюста.

Танцовщица полетела без семьи в Турцию, откуда и делится пикантными снимками. Она показала фотографию, на которой позировала в коричневом бикини. Звезда соблазнительно изогнулась на яхте. Фото опубликовала в Instagram.

Под снимком Гвоздева поделилась, что не все подписчики довольны ее фигурой.

"Где сиськи? Какой кайф, когда нет сисек? Одна арматура. Где сиськи, ужас. Родила, а сиськи больше не стали. Сиськи забыла в гостинице" - именно такие комментарии получила в недавнем видео ТikTok на своей странице", - рассказала артистка.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Звезда ответила хейтерам в посте.

"Да, у меня небольшая грудь, заметьте именно грудь, а не сиськи. Во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле. В-третьих, я мама двух прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализована и довольна женщина. Я не хочу быть очередной инстабарби и быть в рамках какого формата. Для меня важно, что: у меня после двух детей классное тело; в свои 32 выгляжу на 25; знаю, как сделать мужчину счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль; живу в кайф, люблю свое тело, горжусь собой; всем, кому не нравлюсь, ответ прост - идите нах*р. Главное, что нравлюсь я себе", - отметила танцовщица.

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Также она добавила, что ее огорчают не комментарии, а то, что их пишут женщины. Хореограф отметила, что ей больно, что в нашей стране так много завистливых, угнетенных и озлобленных женщин, "которые не имеют даже минимального воспитания".

Хореограф 32-летняя Илона Гвоздева решила поделиться с поклонниками пляжной фотосессией из Турции, где отдыхает. На фотографиях Гвоздова позирует в воде в коричневом бикини. С фото заметно, что танцовщица вернулась к своей замечательной форме после рождения сына.