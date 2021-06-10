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четверг, 10 июня 2021 11:28

"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
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Хореограф Илона Гвоздева резко отреагировала на то, что пользователи сети критикуют ее размер бюста.

Танцовщица полетела без семьи в Турцию, откуда и делится пикантными снимками. Она показала фотографию, на которой позировала в коричневом бикини. Звезда соблазнительно изогнулась на яхте. Фото опубликовала в Instagram.

Под снимком Гвоздева поделилась, что не все подписчики довольны ее фигурой.

"Где сиськи? Какой кайф, когда нет сисек? Одна арматура. Где сиськи, ужас. Родила, а сиськи больше не стали. Сиськи забыла в гостинице" - именно такие комментарии получила в недавнем видео ТikTok на своей странице", - рассказала артистка.

Илона Гвоздева резко отреагировала на критику по поводу размера ее груди
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева резко отреагировала на критику по поводу размера ее груди
Илона Гвоздева резко отреагировала на критику по поводу размера ее груди
Илона Гвоздева резко отреагировала на критику по поводу размера ее груди
Илона Гвоздева резко отреагировала на критику по поводу размера ее груди

Звезда ответила хейтерам в посте.

"Да, у меня небольшая грудь, заметьте именно грудь, а не сиськи. Во-вторых, я всю жизнь занимаюсь спортом и нагрузки, мягко говоря, сказываются на теле. В-третьих, я мама двух прекрасных детей, любимая жена и по жизни реализована и довольна женщина. Я не хочу быть очередной инстабарби и быть в рамках какого формата. Для меня важно, что: у меня после двух детей классное тело; в свои 32 выгляжу на 25; знаю, как сделать мужчину счастливым и грудь играет здесь далеко не первую роль; живу в кайф, люблю свое тело, горжусь собой; всем, кому не нравлюсь, ответ прост - идите нах*р. Главное, что нравлюсь я себе", - отметила танцовщица.

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Также она добавила, что ее огорчают не комментарии, а то, что их пишут женщины. Хореограф отметила, что ей больно, что в нашей стране так много завистливых, угнетенных и озлобленных женщин, "которые не имеют даже минимального воспитания".

Хореограф 32-летняя Илона Гвоздева решила поделиться с поклонниками пляжной фотосессией из Турции, где отдыхает. На фотографиях Гвоздова позирует в воде в коричневом бикини. С фото заметно, что танцовщица вернулась к своей замечательной форме после рождения сына.

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Дата
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