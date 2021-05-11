Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике

Хореограф 32-летняя Илона Гвоздева решила поделиться с поклонниками пляжной фотосессией из Турции, где отдыхает. Фото запостила на своей странице в Instagram.
На фотографиях Гвоздова позирует в воде в коричневом бикини. С фото заметно, что танцовщица вернулась к своей замечательной формы после рождения сына.
"Взрослея, я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливой ..." - подписала снимки Гвоздева.
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Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева в браке с Иваном Хомячуком. Они воспитывают 5-летнюю дочь Валерию и сына Доминика, которому 7 месяцев.
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