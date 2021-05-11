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вторник, 11 мая 2021 23:46

Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
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Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева поделилась фотографиями из Турции
Фото: Instagram.com/ilonagvozdeva
Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева поделилась фотографиями из Турции
Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева поделилась фотографиями из Турции
Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева поделилась фотографиями из Турции
Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева поделилась фотографиями из Турции

Хореограф 32-летняя Илона Гвоздева решила поделиться с поклонниками пляжной фотосессией из Турции, где отдыхает. Фото запостила на своей странице в Instagram.

На фотографиях Гвоздова позирует в воде в коричневом бикини. С фото заметно, что танцовщица вернулась к своей замечательной формы после рождения сына.

"Взрослея, я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливой ..." - подписала снимки Гвоздева.

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Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева в браке с Иваном Хомячуком. Они воспитывают 5-летнюю дочь Валерию и сына Доминика, которому 7 месяцев.

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