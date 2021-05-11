Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике

Фото: Instagram.com/ilonagvozdeva

Хореограф 32-летняя Илона Гвоздева решила поделиться с поклонниками пляжной фотосессией из Турции, где отдыхает. Фото запостила на своей странице в Instagram.

На фотографиях Гвоздова позирует в воде в коричневом бикини. С фото заметно, что танцовщица вернулась к своей замечательной формы после рождения сына.

"Взрослея, я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливой ..." - подписала снимки Гвоздева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии

Звезда "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева в браке с Иваном Хомячуком. Они воспитывают 5-летнюю дочь Валерию и сына Доминика, которому 7 месяцев.