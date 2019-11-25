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понедельник, 25 ноября 2019 22:45

Какими нарядами поражали звезды на American Music Awards
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Певица Сиара
Фото: STEVE GRANITZ/WIREIMAGE
Модель Хайди Клум
Кэрри Андревуд получила две награды AMA 2019
Билли Айлиш
Певица Селена Гомес

В Лос-Анджелесе прошла музыкальная премия American Music Awards. На красной дорожке появилось много знаменитостей.

Зрители смогли насладиться выступлениями Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селены Гомес, Лиззи, Кристины Агилеры, Кеши, Post Malone, Камилы Кабелло и Шона Мендеса. Музыканты исполняли свои самые узнаваемые хиты.

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Певица Тейлор Свифт получила награду "Артистка десятилетия". В номинации "Лучший альтернативный исполнитель победила Билли Айлиш.

Однако звезды успели отметиться не только на сцене, но и на фотоколле перед многочисленными папарацци. Модель Хайди Клум выбрала для вечера мини-платье с блестящим декольте и юбкой с перьями. Билли Айлиш полностью прикрылась костюмом в клетку.

Автор: REUTERS/Danny Moloshok
  Тейлор Свифт стала "Артисткой десятилетия"
Тейлор Свифт стала "Артисткой десятилетия"
Автор: REUTERS/Danny Moloshok
  Модель Хайди Клум
Модель Хайди Клум

В субботу, 23 ноября, в России состоялась церемония награждения музыкальной премии "Золотой граммофон". Там отметились такие украинские звезды, как Светлана Лобода, Ани Лорак, Макс Барских и Вера Брежнева.

People
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