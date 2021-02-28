Какие весенние образы подготовили звезды

Фото: Instagram.com

Звезды модельного и шоу-бизнеса уже начали радовать своих поклонников новыми весенними образами.

Gazeta.ua собрала новые фотографии знаменитостей, которые они разместили в Instagram накануне первого дня весны.

Американская модель 28-летняя Оливия Калпо выбрала нежный и элегантный образ. На фотографии она позировала в белых шортах и ​​пиджаке, а также в ботфортах на высоких каблуках.

Зато другая американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид появилась в экстравагантном образе. Она надела юбку с большим разрезом, длинные перчатки, а грудь и шею обмотала черной латексной лентой.

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Теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян будоражит воображение поклонников пикантным образом. На новой фотографии она появилась в светлом топе и миниатюрных трусиках, демонстрируя соблазнительные прелести.

Ее сводная сестра, самая молодая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер для встречи весны выбрала яркие цвета. Звезда позирует в розовой рубашке и босоножках на высоких каблуках. Дополняют образ солнцезащитные очки.

Польская фитнес-модель Вероника Белик похвасталась пышными формами в черном наряде - пиджаке с глубоким декольте, коротких шортах и ​​ботфортах.

Британская актриса и модель 30-летняя Эмма Уотсон планирует сделать паузу в съемках в кино. Такое решение созрело, чтобы больше времени проводить со своим любимым 30-летним Лео Александром Робинтоном.