Эмма Уотсон делает творческую паузу ради любимого

Эмма Уотсон планирует сделать паузу в съемках в кино. ФОТО: Instagram.com

Британская актриса и модель 30-летняя Эмма Уотсон планирует сделать паузу в съемках в кино. Такое решение созрело, чтобы больше времени проводить со своим любимым 30-летним Лео Александром Робинтоном. Сообщает Daily Mail.

По информации источника, влюбленные вместе уже полтора года и начинают думать о создании семьи. Возможно пара планирует сыграть свадьбу.

Сейчас влюбленные живут в Лос-Анджелесе, а зимой они провели несколько недель на популярном курорте Ибица.

Лео Александр Робинтон ранее занимался продажей марихуаны. Бизнесмен из Калифорнии был сотрудником компании, которая специализируется на легальном продажи конопли. Однако в 2019 году он уволился.

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Эмма Уотсон стала мировой звездой в 9 лет, сыграв Гермиону Грейнджер в фильме "Гарри Поттер". 2009 Эмму внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую высокооплачиваемою актрису десятилетия.