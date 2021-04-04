"Какая секси" - Тина Кароль обнажила стройные ножки

Украинская певица Тина Кароль на одной из фотографий в instagram позирует в эротическом платье черного цвета. Образ звезда дополнила блестящими босоножками на каблуке и высокой прической. В таком наряде блондинка появилась на шоу "Липсинк Батл" в качестве ведущей.

Автор: instagram/tinakarol_fantina Облегающее платье певица выбрала для эфира шоу "Липсинк Батл".

Интернет-пользователи в шоке. Пишут, что такой Тину еще не видели.

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"Красота есть красота. Она либо есть, либо нет. Тина, вы не то, что красивая - бесподобная. Огонь", "Вау! Ну, вы крутая "," Какая секси ", - прокомментировали фотографию поклонники.

Украинская певица Тина Кароль расстроила фанатов сообщением об отмене концертов. Добавила, что выступления вынуждена отменить по независящим от нее обстоятельствам.