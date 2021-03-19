Как выглядели украинские звезды в детстве: архивные снимки

Ведущая Жанна Бадоева в свой день рождения поделилась трогательным кадром. 18 марта ей исполнилось 45 лет.
На фотографии, опубликованной в Instagram, она позирует с родителями.
"Почему-то меня подстригли черт знает как, хотя у меня всегда были длинные волосы", - отметила ведущая.
Gazeta.ua собрала архивные фото звезд украинского шоубиза.
Модель и певица Даша Астафьева имеет такие же непослушные вьющиеся волосы, как и в детстве. Артистка Оля Полякова на детском фото позировала с мячом.
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Исполнительница Джамала поделилась школьной фотографией. А хореограф Влад Яма на архивном снимке позировал с букварем.
Рождественско-новогодняя пора - одна из самых любимых для детей. Однако знаменитости тоже когда-то были маленькими, украшали елки, ждали подарки от родных и Санты Клауса. За праздничными украшениями родители сфотографировали сестер Ноулз. Сегодня Бейонсе - одна из самых популярных певиц в мире. Ее сестра 33-летняя Соланж также занимается музыкой.
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