Как выглядели украинские звезды в детстве: архивные снимки

Ведущая Жанна Бадоева в свой день рождения поделилась трогательным кадром. 18 марта ей исполнилось 45 лет.

На фотографии, опубликованной в Instagram, она позирует с родителями.

"Почему-то меня подстригли черт знает как, хотя у меня всегда были длинные волосы", - отметила ведущая.

Gazeta.ua собрала архивные фото звезд украинского шоубиза.

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Модель и певица Даша Астафьева имеет такие же непослушные вьющиеся волосы, как и в детстве. Артистка Оля Полякова на детском фото позировала с мячом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских

Исполнительница Джамала поделилась школьной фотографией. А хореограф Влад Яма на архивном снимке позировал с букварем.

Рождественско-новогодняя пора - одна из самых любимых для детей. Однако знаменитости тоже когда-то были маленькими, украшали елки, ждали подарки от родных и Санты Клауса. За праздничными украшениями родители сфотографировали сестер Ноулз. Сегодня Бейонсе - одна из самых популярных певиц в мире. Ее сестра 33-летняя Соланж также занимается музыкой.