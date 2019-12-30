Показали новогодние фото звезд в детстве

Фото: The Sun

Рождественско-новогодняя пора - одна из самых любимых для детей. Однако знаменитости тоже когда-то были маленькими, украшали елки, ждали подарки от родных и Санты Клауса.

За праздничными украшениями родители сфотографировали сестер Ноулз. Сегодня Бейонсе - одна из самых популярных певиц в мире. Ее сестра 33-летняя Соланж также занимается музыкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали Меган Маркл с первым бойфрендом на вечеринке

Принца Гарри в детстве наряжали в костюм пастуха, который приносил подарки новорожденному Иисусу. Певица Ариана Гранде в детстве любила вещи от Disney. Это видно из ее детских фотографий.

Автор: The Sun Принц Гарри

Автор: The Sun Комедийный актер Джим Керри

Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян сделала ценный подарок дочери на Рождество. 6-летняя Норт получила под елку оригинальный пиджак поп-звезды Майкла Джексона.