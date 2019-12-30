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понедельник, 30 декабря 2019 19:15

Показали новогодние фото звезд в детстве
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Певицы Бейонсе и Соланж Ноулз
Фото: The Sun
Принц Гарри
Певица Ариана Гранде
Американская певица Тейлор Свифт с матерью
Сестры Кортни, Ким и Хлои Кардашьян

Рождественско-новогодняя пора - одна из самых любимых для детей. Однако знаменитости тоже когда-то были маленькими, украшали елки, ждали подарки от родных и Санты Клауса.

За праздничными украшениями родители сфотографировали сестер Ноулз. Сегодня Бейонсе - одна из самых популярных певиц в мире. Ее сестра 33-летняя Соланж также занимается музыкой.

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Принца Гарри в детстве наряжали в костюм пастуха, который приносил подарки новорожденному Иисусу. Певица Ариана Гранде в детстве любила вещи от Disney. Это видно из ее детских фотографий.

Автор: The Sun
  Принц Гарри
Принц Гарри
Автор: The Sun
  Комедийный актер Джим Керри
Комедийный актер Джим Керри

Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян сделала ценный подарок дочери на Рождество. 6-летняя Норт получила под елку оригинальный пиджак поп-звезды Майкла Джексона.

The Sun
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