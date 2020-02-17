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Как прошел пятый эфир "Голоса страны 2020"

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Как прошел пятый эфир &quot;Голоса страны 2020&quot;
Состоялся пятый эфир 10 сезона. Фото: Люкс ФМ

Состоялся пятый эфир 10 сезона вокального проекту "Голос страны".

На очередном этапе "слепых прослушиваний" больше всего поразил 25-летний вокалист Андрей Подкалюк, который развернул все тренерские кресла. Он исполнил песню Сэма Смита Dancing With A Stranger. Парень уже участвовал в четвертом сезоне шоу и в команде Ани Лорак дошел до этапа "нокаутов".

Сейчас работает в ресторане, чтобы прокормить себя и свою семью. Подкалюк выбрал команду Monatikа.

Неожиданностью эфира стало выступление известной ведущей и певицы Оли Цыбульской. Она приняла участие в проекте ради своего сына Нестора. Цибульская спела песню "Жду. Цьом". И хотя своим выступлением развернула к себе всех тренеров, кроме Дана Балана, участие в шоу дальше решила не брать.

Среди участников также был 27-летний программист из Киева Максим Перепелица.

Парень впервые выступал на сцене. На его голос развернулись Monatik и Потапа с Настей Каменских. Для прослушиваний он выбрал хит Билли Айлиш Bad guy и выбрал команду Потапа.

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Также поразила тренеров своим выступлением 17-летняя грузинка Мариам Жордания, которая эмоционально перепела песню британской певицы Дасти Спрингфилд Son of a Preacher Man.

А вот 21-летняя Тоня Сова изрядно тронула тренеров. Девушка, которую друзья называют украинской Билли Айлиш, ранее страдала анорексией. При росте 159 см она весила 32 килограмма.

На проекте девушка проникновенно спела песню Рианны Stay и развернула к себе кресло MONATIK и соответственно попала в его команду.

Своим выступлением также запомнилась звезда сериала "Школа", 20-летняя Мария Кондратенко. Для слепых прослушиваний девушка выбрала хит Билли Айлиш All good girls go to hell, но со своей аранжировкой песни, которая понравилось команде Потапа и Насти Каменских.

Кто первым из тренеров составит свою команду, станет известно уже в следующее воскресенье, 23 февраля.

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