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пятница, 14 февраля 2020 22:45

Как праздновали день Валентина украинские звезды
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Певец Сергей Бабкин с любимым Снежаной делились теплыми воспоминаниями о своей встрече
Фото: instagram.com/snezhana_babkina/
Певица Леся Никитюк опубликовала фотографию с отдыха. На ней она улыбается, держит в руках бокала
Певица и модель Даша Астафьева поделилась фотографией с постели, где она лежит в красном белье с розовым букетом роз
Певица и модель Даша Астафьева поделилась фотографией с постели, где она лежит в красном белье с розовым букетом роз
Дмитро та Ірина Монатік опубліквали в своїх акаунтах однакові фотографії

День всех влюбленных - праздник, который не обошли вниманием украинские звезды.

В соцсетях делились воспоминаниями, благодарили вторых половинок, шутили, раздавали советы. Gazeta.ua предлагает подборку таких постов.

Певица Леся Никитюк опубликовала фотографию с отдыха. На ней она улыбается, держит в руках бокал.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk/
  Певица Леся Никитюк опубликовала фотографию с отдыха. На ней она улыбается, держит в руках бокала
Певица Леся Никитюк опубликовала фотографию с отдыха. На ней она улыбается, держит в руках бокала

"Выпьем за любовь", - подписала фото певица.

Еще один пост Никитюк посвятила смешному мохнатому пришельцу из сериала "Альф", сделав пост с шуточным отрывком с видео, где Альф сетует, что проведет праздник влюблённых в одиночестве.

Певица и модель Даша Астафьева поделилась фотографией с постели, где она лежит в красном белье с розовым букетом троянд. Рядом - авоська с продуктами и запиской с признаниями в любви.

"Люблю @kosichkina & @zakhodyakin и @khlebniy к первой чашки кофе и обратно! Завтраки в постель наше все!", - написала Астафьева.

Автор: instagram.com/da_astafieva/
  Певица и модель Даша Астафьева поделилась фотографией с постели, где она лежит в красном белье с розовым букетом роз
Певица и модель Даша Астафьева поделилась фотографией с постели, где она лежит в красном белье с розовым букетом роз

Дмитрий и Ирина Монатик опубликовали в своих аккаунтах одинаковые фотографии.

"Благодарю Тебя, любимый @monatik_official за эти 9 лет такой невероятной жизни и наиболее - за 2 фантастических сыновей с мечтами, любовью и верой в светлое будущее. Всем искренне желаю встретить своего человека и прожить самую неповторимую жизнь, со всеми ее красками" - подписала фотографию Ирина.

Дмитрий сделал любимой очень трогательное признание.

"Любовь спасет мир! #HappyValentinesDay. Ты мой целый мир!", - написал Монатик.

Автор: instagram.com/monatik_official/
  Дмитро та Ірина Монатік опубліквали в своїх акаунтах однакові фотографії
Дмитро та Ірина Монатік опубліквали в своїх акаунтах однакові фотографії

Певец Сергей Бабкин с любимой Снежаной делились теплыми воспоминаниями о своей встрече. Сергей даже сделал фотоколлаж из общих фотографий, которые пара делала в течение года вместе.

"Краткое содержание года любви с 14.02.19 по 14.02.20. Всех, кто любит и влюбленных с Праздником!", - написал Бабкин.

Автор: instagram.com/babkin_official/
  Певец Сергей Бабкин с любимым Снежаной делились теплыми воспоминаниями о своей встрече
Певец Сергей Бабкин с любимым Снежаной делились теплыми воспоминаниями о своей встрече

Снежана опубликовала фотовоспоминание 7-летней давности, где она с мужем на фоне зимнего пейзажа облизывают яркие карамельные конфеты.

"7 лет назад. 14 февраля. Все то же любимый праздник. Все тот же Бабкин. Дом полный шариков и цветов! Настроение Любить!", - подписала фото Снежана Бабкина.

Автор: instagram.com/snezhana_babkina/
  Певец Сергей Бабкин с любимым Снежаной делились теплыми воспоминаниями о своей встрече
Певец Сергей Бабкин с любимым Снежаной делились теплыми воспоминаниями о своей встрече

Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась селфи из авто и далекоидущими планами на будущее.

"Первый день влюбленных в качестве невесты. Следующий будет в качестве жены. Самая миссия человека - это любить все, что его окружает. Любить людей, жизнь, детей, животных. Любовь спасет мир!", - написала девушка.

Автор: instagram.com/repyahovakate/
  Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась селфи с авто и далекоидущими планами на будущее
Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась селфи с авто и далекоидущими планами на будущее

На пост любимой отреагировал и Виктор Павлик - то удивлением, то ли негодованием, или просто шуткой.

Автор: instagram.com/repyahovakate/
  Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась селфи с авто и далекоидущими планами на будущее
Невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась селфи с авто и далекоидущими планами на будущее

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Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поделились трогательными фотографиями со совместной жизни. Регина сделала серию постов с хэштегом #LoveIs, где сделала остроумные комментарии к фото их общей семейной жизни.

Автор: instagram.com/reginatodorenko/
  Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поделились трогательными фотографиями со совместной жизни
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поделились трогательными фотографиями со совместной жизни
Автор: instagram.com/reginatodorenko/
  Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поделились трогательными фотографиями со совместной жизни
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поделились трогательными фотографиями со совместной жизни

Певица Юлия Санина тоже поделилась романтической фотографией с любимым.

Автор: instagram.com/the_hardkiss/
  Певица Юлия Санина тоже поделилась романтической фотографией с любимым
Певица Юлия Санина тоже поделилась романтической фотографией с любимым

Сегодня в мире отмечают День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных. Не обошли вниманием эту дату и украинские политики, которые публикуют фотографии со своими любимыми.

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Дата
14
февраля

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