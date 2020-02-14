Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных

Сегодня в мире отмечают День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных.

Не обошли вниманием эту дату и украинские политики, которые публикуют фотографии со своими любимыми.

Gazeta.ua предлагает подборку сообщений из социальных сетей.

В любви к жене в очередной раз признался пятый президент Петр Порошенко.

"Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты - любовь всей моей жизни", - написал он.

Порошенко любит романтические фото.

"5 лет этой фотографии... После ранения в больнице Мечникова в Днепре.

Тогда она набрала наибольшее количество лайков за всю мою фейсбучную историю", - пишет руководитель Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

Ярош 26 лет в браке с женой Ольгой.

Не обошел вниманием праздник и бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман женился на Елене, когда ему было 19.

"Я нашел свою половинку 27 лет назад. Нашел свое счастье.

Нет, не подумайте что мы никогда не ссоримся. Бывает. Но это такая большая редкость, что она не влияет на все остальное. Она любит меня таким, какой я есть, а я люблю ее со всеми ее плюсами и минусами. Именно поэтому я встречаю 27-й День святого Валентина с Наталией Березой. В общем, с праздником тебя, любимая!", - признается в любви бывший нардеп Борислав Береза.

Супруги Березы за бокалом вина.

Фото с лепестками, кофе и конфетами опубликовала бывшая первый вице-спикер, нардеп Ирина Геращенко.

Утро началось из сладостей.

Хотя в комментариях Геращенко написала: "Я не очень люблю "маркетинговые" праздники".

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Ко Дню святого Валентина Gazeta.ua подготовила пять стихотворений от украинских поэтов о любви.