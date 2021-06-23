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пятница, 25 июня 2021 11:40

Как они это делают: стиль самых модных украинских женщин

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Как они это делают: стиль самых модных украинских женщин
Выглядеть изысканно и стильно можно в любом возрасте. Фото: Тина Кароль. Facebook

Многих женщин интересует, как интегрировать модные достояния в свой стиль. Кто-то боится использовать в образах яркие цвета, кто-то не знает, как подобрать нужный фасон по фигуре, а большинство страдает от старомодных стереотипов о возрастных нарядах.

А как это делают украинские звезды? Gazeta.ua рассказывает.

Классические и понятные силуэты: демонстрирует Катя Осадчая

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Выбирая между громкими трендами и классическими моделями, отдавайте предпочтение понятным фасонам, которые никогда не выйдут из моды. Во-первых, вы сэкономите на постоянных обновках. Во-вторых, базовые элементы гардероба, которые легко сочетаются с любыми аксессуарами, уместно смотрятся на женщине любого возраста.

Брючные костюмы актуального кроя: демонстрирует Маша Ефросинина

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Отдельным пунктом наша редакция выделяет брючные костюмы. Будучи изначально базовой вещью, брючные костюмы добавляют состоятельности и повышают градус стиля в образе. Важным моментом является выбор актуального фасона данного элемента со свободным кроем брюк и немного маскулинным силуэтом жакета. С классическими дополнениями или спортивными аксессуарами - брючный костюм будет идеальным выбором на каждый день.

Благородный белый: демонстрирует Тина Кароль

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Если говорить о цветовой палитре, то особенно необходимо выделить белый. Цвет, который делает образ более дорогим и элегантным, легко сочетается с любыми оттенками и в целом выглядит изысканно. Отдавайте предпочтение белому цвету, если хотите произвести приятное впечатление и освежить свой наряд. А для вдохновения просматривайте последние фотографии певицы Тины Кароль.

Яркая палитра: демонстрирует Оля Полякова

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Спокойный белый, классический черный, универсальный бежевый и привычный серый - на этой палитре большинство женщин пытаются остановиться. Но зря! Возраст не может стать препятствием для использования ярких оттенков и акцентных сочетаний. Стильные блогеры и звезды любого возраста показывают, что образы могут и даже должны быть интересными и разнообразными. Поэтому, если ваше сердце тянется к солнечным оттенкам, не отказывайте ему!

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Интересные детали: демонстрирует Джамала

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Если вы поклонница спокойной цветовой гаммы и предпочитаете классические образы, вы всегда можете сделать свой лук более интересным благодаря аксессуарам. Различные дополнения способны превратить скучный аутфит в трендовый. Но и здесь есть тонкая грань: выбирайте актуальные и более классические модели в золотом или серебряном исполнении и избегайте старомодных наборов с одинаковой фурнитурой. Смотрите, как это делает Джамала!

Украшения должны быть сдержанными, минималистичными. Наборы с одинаковой бижутерией делают образ очень дешевым и старомодным, поэтому советуем такие комплекты не надевать никогда.

Автор: Диана Родина
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25
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