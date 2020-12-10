"Как мы жили без тебя?" - жена Владимира Жогло написала трогательное письмо сыну

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Ирина впервые показала фото сына

Жена актера "Вар'яти-шоу" Владимира Жогло Ирина в социальных сетях опубликовала поздравления первенцу с Днем сына и впервые показала его фото. Женщина поделилась с подписчиками трогательным письмом, который адресован 2-месячному сыну Остапу.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Ирина впервые показала фото сына

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"Наше малое, пахучее солнышко. Как мы жили без тебя? Твое рождение - лучшее, что случилось в нашей жизни. Когда ты родился, у меня не было возможности взять тебя на руки. Первым взял тебя папа. Никогда не забуду его смущены глаза, которые смотрели на твои руки, ноги, глаза. Сейчас каждый день начинается с твоей улыбки и теплых объятий. Мое сердце млеет от твоих успехов. В твоем взгляде счастлива безмятежность. Ты так быстро растешь, что иногда не замечаю, когда ты успел перерасти очередную рубашку. Возможно, через много лет ты прочитаешь это письмо и поймешь, что для нас ты всегда будешь маленьким, сладким, ароматным мальчиком. Любим тебя больше, чем можно любить. Твои родители", - написала Ирина в Instagram.

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