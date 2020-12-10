Фронтвумен The Hardkiss захватила сеть фотографиями в купальнике

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Певица и фронтвумен группы The Hardkiss 30-летняя Юлия Санина показала кадры из отпуска.

После финала шоу "Танці з зірками" артистка улетела отдыхать с семьей. Звезда поделилась снимками в Instagram.

На фото Санина позирует в белой рубашке, черно-белом слитном купальнике и белой кепке. Устроила фотосессию на яхте. На одной из фотографий исполнительница появилась вместе с сыном 5-летним Даниилом.

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"Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня", - подписала певица серию снимков.

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с артистами сняла видео, в котором призвала женщин "разорвать круг насилия". Ролик опубликовала в Instagram. Видео представили к Международному дню борьбы с насилием над женщинами, который отмечают 25 ноября. Участие приняли Monatik, Оля Полякова, Юлия Санина, Тарас Тополя и Аlyosha.