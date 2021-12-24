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вторник, 28 декабря 2021 09:14

Как Каменских, Navka и другие звезды украсили новогодние елки: атмосферные фото
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Пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов уже готовятся к новогодним праздникам. Звездные супруги поделились роликом в Instagram, какую елку поставили в этом году.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Gazeta.ua подготовила о новогодних традициях звезд и как они украсили праздничную елку.

Певица Navka призналась, что не покупала елку - ни живую, ни искусственную.

"Решили всей семьей нарисовать елку на стене. Это был весьма эмоциональный эффект, когда мы прицепили гирлянды, выключили свет и включили фонарики. Видно было, что никто не надеялся, что получится такая красота и чувство праздника. На елку мы, кроме гирлянд, еще повесили снежинки, тоже совместно вырезанные из бумаги", - поделилась она.

Инфлюэнсер и музыкант Diana Gloster начала готовить квартиру еще в начале декабря.

"Поставила елку, в каждой комнате включила фонарики, поэтому атмосферу Нового года я чувствую каждый день. Думаю, еще до января точно буду ощущать эту энергетику праздника", - рассказала певица.

Инфлюэнсер и музыкант Diana Gloster начала готовить квартиру еще в начале декабря
Фото: предоставленное пиар-агентом певицы
Музыкант Роман Скорпион уже украсил дом и елку
Певица Navka призналась, что не покупала елку – ни живую, ни искусственную
Дуэт Mash&Kornel поделился личной традицией
Телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной и детьми тоже украсили праздничную елку

Дуэт Mash & Kornel поделился личной традицией.

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"Украшаю дом еще с 1 декабря и ставлю елку тоже. Я получаю тотальное удовольствие, когда дома уютно и эстетично. Потому что именно в такие праздники мы чувствуем себя, как в детстве", - сказала Mash.

Представители украинского шоу-бизнеса поразили перевоплощениями. Артисты ради фотосессии стали персонажами фильмов, которые большинство из нас любит пересматривать на новогодние праздники.

Музыканту Wellboy подготовили образ вора Гарри Лайма из "Один дома". Звездные супруги Ната Жижченко, известная как Onuka, и Евгений Филатов (солист группы The Maneken) оделись как Мортисия и Гомес Адамсы. А певица Кристина Соловий перевоплотилась в Беллатрису Лестрейндж из "Гарри Поттера".

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Дата
28
декабря

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