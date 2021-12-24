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пятница, 24 декабря 2021 12:13

Wellboy перевоплотился в вора из "Один дома", а Кристина Соловий - в колдунью из "Гарри Поттера": яркие фото
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Представители украинского шоу-бизнеса поразили перевоплощениями. Артисты ради фотосессии стали персонажами фильмов, которые большинство из нас любит пересматривать на новогодние праздники.

Музыканту Wellboy подготовили образ вора Гарри Лайма из "Один дома". Звездные супруги Ната Жижченко, известная как Onuka, и Евгений Филатов (солист группы The Maneken) оделись как Мортисия и Гомес Адамсы. А певица Кристина Соловий перевоплотилась в Беллатрису Лестрейндж из "Гарри Поттера". Яркими кадрами с тематических фотосессий опубликовало издание "Слух".

Знаменитости позировали в эффектных нарядах перед камерой фотографа Ангелины Гольт.

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Музыканту Wellboy подготовили образ вора Гарри Лайма из "Один дома"
Фото: Ангелина Гольт для издания "Слух"
Музыканту Wellboy подготовили образ вора Гарри Лайма из "Один дома"
Музыканту Wellboy подготовили образ вора Гарри Лайма из "Один дома"
Звездные супруги Ната Жижченко, известная как Onuka, и Евгений Филатов (солист группы The Maneken) оделись как Мортисия и Гомес Адамсы
Звездные супруги Ната Жижченко, известная как Onuka, и Евгений Филатов (солист группы The Maneken) оделись как Мортисия и Гомес Адамсы

Телеведущий 39-летний Александр Педан поделился, как выбирает новогодние подарки для родных. Он с женой Инной воспитывает двоих детей: 16-летнюю Валерию и 4-летнего Марика.

Рассказал, что сын "сорвал куш", потому что сначала "празднует День святого Николая, затем день рождения, Новый год и Рождество". 26 декабря мальчик будет отмечать 5-летие.

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24
декабря

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