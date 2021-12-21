Педан раскрыл, как подобрать идеальный новогодний подарок для ребенка

Телеведущий 39-летний Александр Педан поделился, как выбирает новогодние подарки для родных. Он с женой Инной воспитывает двоих детей: 16-летнюю Валерию и 4-летнего Марика.

Ведущий "Нового канала" рассказал, что сын "сорвал куш", потому что сначала "празднует День святого Николая, затем день рождения, Новый год и Рождество". 26 декабря мальчик будет отмечать 5-летие.

"Он ответственный, всем пишет wish-листы (письма с пожеланиями и вариантами подарков. - Gazeta.ua). Крутая тема. Мы сделали рассылку друзьям, и они нам были благодарны. Это рационально. Зачем покупать то, чем ребенок не будет играть, или то, что уже есть?", - сказал Педан.

Письмо Деду Морозу мальчик тоже будет писать.

Фото: instagram.com/pedanos

"Точнее, мы будем писать вместе, и он что-то там нарисует. Кстати, забавно, что сын в этом году "развел" нас на еще один подарок, потому что сказал: "Я напишу письмо Деду Морозу, но будет еще один секретный подарок от родителей". Одно из пожеланий малого – это Lego, которое мы складываем вместе", - отметил он.

Семья Педанов будет отмечать 5-летний юбилей Марика в течение 3-4 дней в разных компаниях.

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"Самый главный праздник будет с развлечениями для детей. Учитывая, что сын ходит на танцы, то может быть еще мини-дискотека. Его день рождения – классный повод увидеться с друзьями и кумовьями. Последние три месяца выпал из жизни с таким количеством съемок и работы, так что хочется провести время с ними", - признался ведущий.

Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы. Мужчина опубликовал нежные совместные фото. Также дал советы в отношениях. Он рассказал, как пережить кризисные периоды.