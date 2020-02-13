Как голливудским звездам удается сохранять молодость

Голливудские звезды поделились секретами ухода за собой. Фото: clutch.ua

Многие голливудские звезды выглядят намного моложе своего возраста.

Их секрет не в пластических операциях, пишет shоwbiz.clutch.ua

Дженифер Энистон

Многие восхищаются не только актерской игрой Дженифер, но и ее внешним виглядом. Поклонники подозревают, что Энистон не раз ложилась под нож хирурга, но на самом деле это не так. Дженнифер не скрывает, что сохранить свою красоту и молодость ей помогают микротоки и лазеры.

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"С лазером меня познакомила моя визажистка - у нее идеальная кожа. Такой подход не требует много времени, но отлично освежает. И, что очень важно, не сделает вас похожей на очищенный помидор. Технологии не стоят на месте, и я этому очень рада" ,- рассказала актриса.

Меган Маркл

Жена принца Гарри уверяет, что несколько штрихов к повседневному макияжу сделают вид гораздо свежее. Румяна должны быть не слишком яркие, а всего лишь добавлять естественный цвет. Лучше выбирать бледный оттенок и нанести его немного. Кроме того, взгляд будет более приятным, если на уголки глаз наложить светлые блестящие тени.

"Что касается морщин, то они появятся у вас не скоро, если вы регулярно будете делать гимнастику для лица. Это работает, хотя ты и чувствуешь себя очень глупо. Когда я регулярно делаю упражнения для лица, то скулы и подбородок выглядит лучше, а контур лица становится четче ", - отметила Маркл.

Виктория Бекхэм

Оставаться в идеальной форме актрисе помогают диеты, которых она придерживается в течение уже многих лет. Бекхэм не ест мясо. Она предпочитает рыбу, овощи и фрукти. Главное в диете - это правильный завтрак: злаки, миндальное молоко, ягоди. Также она поделилась секретом здоровой кожи.

"Маска из авокадо. Да, я люблю этот продукт не только в салатах. Мякоть этого плода богата жирами, поэтому помогает укреплять защитную" мантию "кожи и удерживать в ней влагу", - отметила Бекхэм.

Джессика Альба

По уходу за кожей актриса имеет 4 главных ингредиенты: средство для умывания, сыворотка, увлажняющий крем и масло. Альба также советует трепетно ​​относиться к выбору косметики.

"Очень важно, чтобы косметические средства содержали не только безопасные, но и эффективные компоненты".

Джессика рекомендует присмотреться к косметике, которая содержит витамин С, гиалуроновую кислоту и креатин.

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