Кайли Дженнер подразнила сеть сексуальными снимками в микро-бикини

Фото: @kyliejenner

Молодая миллиардерша и модель Кайли Дженнер, которая отправилась отдыхать с подругами на острова в Карибском море, подразнила сеть соблазнительными снимками в микро-бикини.

Сексуальные фото знаменитость разместила в Instagram.

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На девушке крошечное черное бикини и массивные золотистые сережки. На лице Кайли минимум макияжа.

Подписчики засыпали Дженнер комплиментами.

"Я не видел девушки красивее тебя", "так горячо", "богиня бикини".

Недавно модель и бизнесвумен Кайли Дженнер сообщила о желании завести второго ребенка.