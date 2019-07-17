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среда, 17 июля 2019 22:46

Кайли Дженнер подразнила сеть сексуальными снимками в микро-бикини
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Кайли Дженнер поделилась соблазнительными фото с поклонниками
Фото: @kyliejenner
Кайли Дженнер поделилась соблазнительными фото с поклонниками
Кайли Дженнер поделилась соблазнительными фото с поклонниками
Кайли Дженнер поделилась соблазнительными фото с поклонниками

Молодая миллиардерша и модель Кайли Дженнер, которая отправилась отдыхать с подругами на острова в Карибском море, подразнила сеть соблазнительными снимками в микро-бикини.

Сексуальные фото знаменитость разместила в Instagram.

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На девушке крошечное черное бикини и массивные золотистые сережки. На лице Кайли минимум макияжа.

Подписчики засыпали Дженнер комплиментами.

"Я не видел девушки красивее тебя", "так горячо", "богиня бикини".

Недавно модель и бизнесвумен Кайли Дженнер сообщила о желании завести второго ребенка.

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