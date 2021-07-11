"К знаниям надо тянуться, но лучше в юбке" - длинноногую Никитюк потролилы подписчики

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Леся Никитюк обратилась за советом к подписчикам

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк радует своих подписчиков в Instagram яркими фото и забавными сообщениями.

Недавно девушка опубликовала фотографию, на которой позирует в черных мини-шортиках и пиджаке. Длинноногая Никитюк залезла на стремянку, чтобы достать книгу с верхней полки. В подписи к фото телеведущая попросила поклонников посоветовать ей хорошую книгу.

Читатели также отнеслись к сообщению с юмором.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Длинноногая Никитюк просит порекомендовать хорошую книгу

"Физика за 8 класс", "Библию почитай", "Энциклопедия этики", "Правильно, к знаниям надо тянуться, но лучше в юбке", "Ты еще не забыла как читать?", - прокомментировали поклонники. Хотя большинство поделились перечнем своих любимых книг.

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Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк порадовала фанатов оригинальными фотографиями с празднования Ивана Купала. Никитюк соблазнительно позировала у реки в вышиванке и с венком на голове. Телеведущая также продемонстрировала стройные ноги, стоя по колено в воде.