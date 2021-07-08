Леся Никитюк удивила страстным образом на Ивана Купала

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк порадовала фанатов оригинальными фотографиями с празднования Ивана Купала.

Никитюк соблазнительно позировала у реки в вышиванке и с венком на голове. Телеведущая также продемонстрировала стройные ноги, стоя по колено в воде.

"Волшебный вечер с друзьями", - написала она на Instagram.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Снимки набрали более 102 тыс. лайков. Поклонники пришли от фото в восторг.

"Настоящая лесная красавица", "Ничего себе", "Ивану понравилось?", "Русалочка", "Настоящая мавка", - написали фанаты.

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Звезды регулярно пополняют пикантный контент и делятся откровенными фотографиями с подписчиками. Публикуют соблазнительные фото в Instagram. Леся Никитюк показала серию фотографий, на которых позировала в черном слитном купальнике и босоножках. Фотосессию устроила посреди двора на фоне каменного забора.