К Всемирному дню доброты: Притула и Педан признались, что их умиляет

13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Ведущие "Нового канала" Сергей Притула и Александр Педан рассказали, что их больше всего затрагивает.

Притула отметил, что большинство его знакомых занимается благотворительностью от 5 до 15 лет.

"Кто-то помогает онкобольным детям, кто-то продвигает украинский язык за границей, кто-то не в честь праздника, а стабильно собирает одежду, игрушки, вкусности и возит в детские дома. Это те вещи, которые меня умиляют в повседневной жизни, потому что их, к сожалению, не так много в Украине", – поделился он.

Ведущий уверен, что добро рождает добро.

Фото: instagram.com/siriy_ua

"Каждый раз, когда вижу, как люди грызутся между собой по пустякам и несовпадению взглядов, делается грустно. Стоит тратить килоджоули своей энергии на конструктив, а не деструктив", - добавил Притула.

Педан не любит хвастаться.

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"Я многим помогал, но не люблю этим хвастаться. Скажу лишь, что это вылилось в создание общественной организации JuniorZ. И вот мы с командой меняем систему физкультуры в школах. Я сейчас вижу счастливые глаза детей, занимающихся спортом, и для меня это самый лучший фидбек за четыре года работы", - рассказал он.

Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы. Мужчина опубликовал нежные совместные фото. Также дал советы в отношениях. Он рассказал, как пережить кризисные периоды.