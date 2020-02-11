Йоханссон засветила "хищную" татуировку на вечеринке "Оскара"

Фото: instagram.com/oscardelarenta

35-летняя актриса Скарлетт Йоханссон попала в номинацию "Лучшая женская роль" церемонии "Оскар-2020". Номинировалась за игру в фильме "Брачная история". Внимание зрителей церемонии было приковано не только к объявлению победителей, но и к наряду звездных гостей. Традиционно после церемонии состоялась вечеринка. За организацию афтепати отвечал журнал Vanity Fair. Афтепати "Оскара" собирает больше звезд, чем красная дорожка кинопремии. Звезды готовят для этого вечера сразу 2 наряда - для красной дорожки и для последующей вечеринки.

Скарлет Йоханссон сияла на вечеринке Vanity Fair в роскошном платье от Oscar de la Renta. "Платье богини" выполнено из нежного шелка жемчужного оттенка. Переливаясь на свету, платье идеально подчеркивало плавные изгибы спортивной фигуры актрисы. Наряд изысканно обнажает плечи. Зона декольте оформлена в виде бра, обильно украшенного блестящими камнями, пишет РБК-Украина.

Образ Скарлетт дополнила золотыми босоножками на тонкой шпильке. Густые волосы актрисы собраны в высокую прическу, одна прядь выпущена. Макияж сделан с акцентом на глаза, губы насыщенного винного оттенка. В руках красавица держит золотой клатч в тон платью.

Поклонники звезды отметили, что платье также выгодно подчеркивает ее тату. Йоханссон - одна из самых татуированных голливудских актрис. У актрисы есть большая татуировка в виде роз на спине. Также цветное тату на левой руке в виде восходящего солнца на фоне облака. Еще одно тату можно рассмотреть на новых фото актрисы, оно в виде парящего орла.

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На красной дорожке "Оскара-2020" Скарлетт также появилась в платье от Oscar de la Renta, но немного другого фасона. Наряд выполнен в нежных жемчужных оттенках. На странице бренда отмечается, что корсет сшит и декорирован вручную. На создание наряда ушло более 300 ч. мастеров модного бренда.

Американская актриса 32-летняя Скарлетт Йоханссон подала документы на развод в Верховный суд штата Нью-Йорк. Об этом сообщает New York Post. Звезда разводится с 35-летним фотографом Роменом Дориаком. Заявила, что "брак безнадежно разрушен".