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пятница, 16 апреля 2021 17:04

Jerry Heil отправится на учебу в Америку

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Jerry Heil отправится на учебу в Америку
Продюсер отметил, что исполнительница сейчас прощается со старым и ищет себя новую. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Генеральный продюсер компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский рассказал, что артистка Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, летит в США. Также он поделился, почему певица отказалась от продюсерских контрактов.

В этом он признался ведущему Славе Демину в очередном выпуске YouTube-шоу "Слава +".

"Еще в 2019-м Jerry Heil ездила в родной Васильков на маршрутке, а сегодня у нее - рекламные контракты с крупными брендами и большая фан-база. Она должна пережить тот успех, который к ней пришел, а он пришел неожиданно и очень быстро. Однажды я посадил ее в кабинете вместе с Аланом Бадоевым (режиссером и клипмейкером. - Gazeta.ua) и сказал: "Если хочешь, мы будем тобой заниматься, весь ресурс агентства в твоем распоряжении". Она поставила вопросы о том, как будет устроено это сотрудничество, но в итоге отказалась: "Я хочу сама". И это круто", - рассказал Ясинский.

Продюсер отметил, что исполнительница сейчас прощается со старым и ищет себя новую.

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"Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на обучение в Беркли на композиторское отделение. Побывать в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами. Я хочу, чтобы она вернулась с чем-то новым или, возможно, там и осталась", - добавил он.

Исполнительница Jerry Heil выпустила мини-альбом "Особисте", который состоит из 6 синглов. Саунд-продюсером является Роман Череновый, более известный как Morphom. В этом ЕР-альбоме Яна Шемаева экспериментировала с интимной лирикой в стиле melodramatic popular song.

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