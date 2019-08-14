Известная американская модель отдохнула на украинском пруду

Известная американская модель украинского происхождения Алина Байкова отдохнула на пруду в Кропивницком.
Фото девушка опубликовала в своём Instagram.
Она сфотографировалась возле небольшого водоема в зарослях тростника. Из одежды на модели была только шляпа и купальные трусики.
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Пользователей социальной сети удивило, что известная модель решила посетить обычное озеро в Кировоградской области.
"Это так необычно! Девушка-стиль, селебрити, которая тусит с Ди Каприо, просто лежит на речке", "Та ладно? Что или кто заставил сюда вернуться?" - пишут они.
Алине Байковой приписывали роман с Леонардо Ди Каприо.
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