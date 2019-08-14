Известная американская модель отдохнула на украинском пруду

В Кропивницком живут родственники Алины Байковой. ФОТО: instagram.com/alina_baikova/

Известная американская модель украинского происхождения Алина Байкова отдохнула на пруду в Кропивницком.

Фото девушка опубликовала в своём Instagram.

Она сфотографировалась возле небольшого водоема в зарослях тростника. Из одежды на модели была только шляпа и купальные трусики.

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Пользователей социальной сети удивило, что известная модель решила посетить обычное озеро в Кировоградской области.

"Это так необычно! Девушка-стиль, селебрити, которая тусит с Ди Каприо, просто лежит на речке", "Та ладно? Что или кто заставил сюда вернуться?" - пишут они.

Алине Байковой приписывали роман с Леонардо Ди Каприо.