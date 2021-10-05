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вторник, 05 октября 2021 09:46

Изучил пять танцев и сбросил 12 килограммов – Фагот прокомментировал вылет из "Танцев со звездами"
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Вокалист группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта, который покинул "Танці з зірками" в пятом эфире, прокомментировал вылет из шоу.

Участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта прокомментировал вылет из шоу "Танці з зірками"
Фото: instagram.com/fahot
Партнершей Фагота в танцевальном проекте была Екатерина Тришина
Участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта прокомментировал вылет из шоу "Танці з зірками"
Фагот покинул шоу в пятом выпуске. Пара исполнила вальс
Участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта прокомментировал вылет из шоу "Танці з зірками"

Музыкант поблагодарил всех, кто поддерживал его в танцевальном проекте. Пост, в котором он также поделился эмоциями от шоу, опубликовал в Instagram.

"Это было прекрасное путешествие продолжительностью пять недель, изучены пять танцев и сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно. Спасибо Екатерине Тришине (партнерше в танцевальном шоу. - Gazeta.ua) за терпение и веру в мои танцевальные таланты", – написал он.

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Публикация от Oleg My (@fahot)

В пятом эфире "Танців з зірками", темой которого было украинское и мировое кино, проект покинули участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта и его партнерша Екатерина Тришина. Пара выполнила вальс.

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