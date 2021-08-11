Изнасилование и домогательства: в какие сексуальные скандалы попадали звездные мужчины

Автор: VIRGINIA ROBERTS Вирджиния Джуффре и принц Эндрю сделали фото в Лондоне в 2001 году. Женщина обвиняет принца в изнасиловании

Вирджиния Джуффре (Робертс) подала иск на сына британской королевы Елизаветы II Эндрю. Утверждает, что принц якобы трижды изнасиловал ее. Жалобу будет рассматривать окружной суд США на Манхэттене.

О самых громких звездных скандалах о сексуальном насилии и домогательствах читайте в материале Gazeta.ua.

Автор: wikipedia.org Вад Робсон и Джимми Сейфчак рассказали, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны Майкла Джексона

Имя американского певца Майкла Джексона стало фигурировать в секс-скандале только через 10 лет после смерти. В начале 2019 года Вад Робсон и Джимми Сейфчак рассказали, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны Майкла Джексона. На основе этих воспоминаний и обвинений американский телеканал HBO снял киноленту "Покидая Неверленд". Название фильма стало символическим, ведь Неверленд был большим имением в Калифорнии, где жил Джексон и, по словам Робсона и Сейфчак, имел интимные отношения с 8-летним и 10-летним мальчиками.

После премьеры родственники начали судебные тяжбы. Они обвиняют создателей и героев фильма во лжи и необъективности.

Автор: wikipedia.org Испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах восемь певиц и танцовщица

Два года назад в секс-скандал попал испанский певец Пласидо Доминго. На момент обвинений в домогательствах ему было 78 лет. Восемь певиц и танцовщица рассказали, что это было около 30 лет назад. Однако открыто заявила об этом только Патриция Вульф. Другие не захотели называть имен, чтобы это не навредило их репутации.

Но Доминго отметил, что все показания абсолютно неточны.

"Больно слышать, что я мог кого-то огорчить или заставить чувствовать себя неловко, насколько бы давно это было. Я верил, что мои отношения с людьми были взаимными и по обоюдному согласию", - заявил оперный певец.

Причастность к секс-скандалу повлияла на дальнейшие творческие свершения певца. Пласидо Доминго покинул пост директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал более 16 лет.

Автор: esquire.ru Кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения за изнасилование

Несколько десятков женщин обвинили в сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. Одной из первых рассказала о насилии со стороны продюсера звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Роуз Макгоуэн. Позже к обвинениям добавились заявления Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелины Джоли, Кары Делевинь. Эта история породила так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичные обвинения получили другие знаменитости.

24 февраля 2020 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. 11 марта 2020-го он был приговорен к 23 годам тюремного заключения

Автор: facebook.com Трое певиц заявили, что их добивался Константин Меладзе

Композитор и продюсер Константин Меладзе попал в секс-скандал в этом году. Первой о домогательствах намекнула певица Ани Лорак. Рассказала, что продюсер просил у нее "определенную плату" за помощь в карьере. Лорак не согласилась на условия и Меладзе запретил всем знакомым общаться с ней.

Через несколько дней певица Оля Полякова также сообщила, что получила такое же предложение от Меладзе. Подобной историей поделилась и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У премьера пять лет был роман. Теперь могут судить за конфликт интересов

В Испании пять гражданок Украины и России освободили из сексуального рабства. Преступники заманивали жертв в интернете предложениями о работе. Обещали высокооплачиваемую работу хостесс в ресторанах или танцовщицами на дискотеках. В Испании женщин заставляли заниматься проституцией в одном из клубов в населенном пункте Мотриль. Хозяйку клуба арестовали.