Изабель Гуллар показала бесконечные ноги в соблазнительном наряде на Каннском кинофестивале

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На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Le Grand Bain французского актера и режиссера Жиля Леллуша.

На красной дорожке блистали: Летиция Каста, Карла Бруни, Джейн Фонда, Марион Котийяр и многие-многие другие. Модель Изабель Гуллар предстала в откровенном платье.

Главной героиней вечера стала актриса Диана Крюгер, чье появление у Дворца фестивалей вызвало бурные обсуждения: СМИ подозревают, что 41-летняя актриса беременна от бойфренда Нормана Ридуса, к которому ушла от Джоуша Джексона после 10 лет романа.

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На Каннском кинофестивале собрались звезды мирового кино. На красной дорожке таже появились гости в откровенных нарядах: диджей Шантель Джеффрис скопировала стиль Ким Кардашьян, прийдя в прозрачном наряде, а молодая певица Талия Шторм, нарядилась в "голое" платье. Певица Shy'm, как и некоторые другие гости, отдала предпочтение прозрачному декольте.