Ирина Шейк и Белла Хадид: кто из звезд выбирает украинские бренды

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Нью-Йоркская неделя моды не обошлась без участия украинских дизайнеров.

В официальной программе показа коллекцию весна-лето 2020 представила Светлана Бевза. Через день в обуви украинского дизайнера заметили американскую супермодель Беллу Хадид.

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На показах в одежде от Poustovit появились манекенщица Ирина Шейк и директор моды Instagram Ева Чен.

Шейк выбрала черный брючный костюм в белую полоску.

Чен появилась на публике в коричневом костюме с эко-кожи коллекции осень-зима 2020. Директор моды Instagram неоднократно надевала этот костюм. Ева уже не раз была замечена в нарядах украинских дизайнеров.

Украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week, которая проходит прямо в эти дни.