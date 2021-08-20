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суббота, 21 августа 2021 18:47

"Интер" накануне Дня независимости покажет концерт Баскова

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&quot;Интер&quot; накануне Дня независимости покажет концерт Баскова
Интер покажет юбилейный концерт российского певца. Фото: nikolaibaskov

Украинский телеканал "Интер" 22 августа будет транслировать концерт российского артиста Николая Баскова.

Юбилейный концерт Баскова "Игра" можно будет посмотреть в воскресенье в 23:00, сообщает телепрограмма "Интера".

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"Потрясающее театрализованное представление, в котором соединились уникальный вокал и яркая хореография, роскошные костюмы и масштабные декорации, пантомима и акробатика, история и современность, спецэффекты и новые технологии", - говорится в релизе.

Николай Басков - это российский артист. Во время Оранжевой революции он участвовал в агитации за Виктора Януковича как кандидата на президентских выборах 2004 года. Комитет избирателей Украины призвал тогда возбудить против российского певца уголовное дело за политическую агитацию. По законодательству участие не граждан Украины в предвыборной агитации запрещено. 12 ноября 2004 года на концерте в поддержку Януковича в Черкассах, Басков восклицал: "Правительство и президент России не позволят поставить Украину на колени перед Америкой".

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