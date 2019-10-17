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четверг, 17 октября 2019 10:27

Художник о Ротару: Она потеряла свою сущность

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Автор: ua.news
  Российский художник считает, что лицо Софии Ротару потеряло свою сущность.
Российский художник считает, что лицо Софии Ротару потеряло свою сущность.

Нарисовать певицу Софию Ротару не сможет - после пластических операций не видит ее лица.

Об этом заявил известный российский художник Никас Сафронов на эфире российском ресурса "Дни.ру" в Инстаграм.

Лично Никас Сафронов виделся с Софией Ротару лишь мельком и то давно. Во время посещения Крыма много лет назад он останавливался в ее отеле.

"Рисовать ее не смог бы - там с лицом большие проблемы. Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека. Конечно, можно было бы нарисовать Ротару по фотографии - той, которой она была прежде. Но мне хочется показать характер человека. В случае с Ротару, к сожалению, это невозможно. она потеряла свою сущность. Когда я не вижу лица, все изменено до неузнаваемости, очень трудно работать", - пояснил художник.

Можно "омолодить" человека на картине - нарисовать портрет, убрав морщины и возрастные изменения. Но художнику трудно работать, когда лицо претерпело многочисленные изменения.

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Считают, что София Ротару не менее десяти раз прибегала к помощи пластического хирурга. Якобы она сделала ринопластику, блефаропластику, круговую подтяжку лица и шеи, решилась на липомоделирования, удалила комки Биша и изменила форму подбородка.

7 августа певица отметила 72-й день рождения.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников новыми пикантными снимками в купальнике.

Обозреватель
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