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среда, 06 октября 2021 17:01

"Холостячка" Огневич в боди блеснула прелестями на Почтовой площади

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&quot;Холостячка&quot; Огневич в боди блеснула прелестями на Почтовой площади
Злата Огневич соблазнительно изгибалась в боди. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" 35-летняя Злата Огневич порадовала фанов соблазнительным роликом.

Звезда сексуально изгибалась в черном боди и бежевом тренче. Образ дополнила массивным ожерельем и туфлями на каблуках. Таким тизером исполнительница анонсировала презентацию клипа на композицию "Клинок". Опубликовала видео в Instagram.

В ролике, который сняли в Киеве на Почтовой площади, Огневич эротично изгибалась. А в определенный момент сняла верхнюю одежду.

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На первом свидании вы можете переволноваться и наговорить лишнего о своей жизни. После таких моментов, вероятно, второго свидания не будет.

На первой встрече с мужчиной не стоит много рассказывать о бывших и вести себя слишком вызывающе, рассказывает украинская исполнительница и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич.

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