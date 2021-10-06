"Холостячка" Огневич в боди блеснула прелестями на Почтовой площади

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" 35-летняя Злата Огневич порадовала фанов соблазнительным роликом.
Звезда сексуально изгибалась в черном боди и бежевом тренче. Образ дополнила массивным ожерельем и туфлями на каблуках. Таким тизером исполнительница анонсировала презентацию клипа на композицию "Клинок". Опубликовала видео в Instagram.
В ролике, который сняли в Киеве на Почтовой площади, Огневич эротично изгибалась. А в определенный момент сняла верхнюю одежду.
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На первом свидании вы можете переволноваться и наговорить лишнего о своей жизни. После таких моментов, вероятно, второго свидания не будет.
На первой встрече с мужчиной не стоит много рассказывать о бывших и вести себя слишком вызывающе, рассказывает украинская исполнительница и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич.
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