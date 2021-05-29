"Холостячка" Мишина впервые прокомментировала слухи о разрыве с Эллертом

Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина прокомментировала отношения с шоуменом Александром Эллертом. Она призналась, что без конфликтов в их отношениях не бывает.

Она отметила, что ссоры в отношениях - это естественный процесс. Но несмотря на это, у нее все равно "играют нервы". Этим Мишина поделилась в эфире пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Экс-героиня "Холостячки" рассказала, что главное правило в их паре - это садиться и разговаривать, не обращая внимания на проблему. Эллерт добавил, что в любых отношениях нужно принимать и отдавать.

Актриса на слухи о том, что она с Эллертом разорвала отношения, ответила, что не хочет показывать личную жизнь.

"Мало что пишут. Ну зачем нам выносить наружу наши отношения?" - отметила Мишина.

Также ее спросили, когда ждать свадьбу. Актриса отметила, что не раньше, чем через год.

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"Возможно, Эллерт сделает предложение в следующем году. Если нет, то я ему", - добавила она.

Слухи о том, что главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина разорвала отношения с победителем проекта Александром Эллертом обсуждают в сети. Поводом стало то, что звезда сериала "Крепостная" удалила почти все совместные фото с избранником и отписалась от юмориста в Instagram.