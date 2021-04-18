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воскресенье, 18 апреля 2021 16:31

Больше не Сашина: появились слухи о разрыве отношений "Холостячки" Мишиной с Эллертом

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Слухи о том, что главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина разорвала отношения с победителем проекта Александром Эллертом обсуждают в сети. Поводом стало то, что звезда сериала "Крепостная" удалила почти все совместные фото с избранником и отписалась от юмориста в Instagram.

Также наблюдательные фанаты заметили, что на праздновании дня рожден сына знаменитости Платона не было ни Александра, ни его дочери Эли. Об этом они в пишут в комментариях к заметке про праздник.

Автор: instagram.com/misha.k.ua
  Главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина отметила день рождения сына Платона. На празднике не было ни избранника звезды, юмориста Александра Эллерта, ни его дочери Эли
Главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина отметила день рождения сына Платона. На празднике не было ни избранника звезды, юмориста Александра Эллерта, ни его дочери Эли

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"А теперь все дружно скрестили пальцы в надежде, что Мишина все еще Сашина", "Где Эллерт?", "Похоже, что сказка закончена ... Ну что ж ... Жаль", "А где Саша? Я так понимаю, что инициатор разрыва, если он все-таки произошел, Мишина, а не Эллерт", - пишут поклонники звезды.

Она на вопросы не отвечает. Со своей стороны, Эллерт оставил в фотоблоге снимки с любимой. Также в шапке профиля сценариста студии "Квартал 95" страница Ксении до сих пор есть и дополнена смайликом в виде зеленого сердца.

18 декабря состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. С тех пор пара не расставалась. Вторым финалистом шоу был бизнесмен Алексей Тригубенко.

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