Больше не Сашина: появились слухи о разрыве отношений "Холостячки" Мишиной с Эллертом

Слухи о том, что главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина разорвала отношения с победителем проекта Александром Эллертом обсуждают в сети. Поводом стало то, что звезда сериала "Крепостная" удалила почти все совместные фото с избранником и отписалась от юмориста в Instagram.

Также наблюдательные фанаты заметили, что на праздновании дня рожден сына знаменитости Платона не было ни Александра, ни его дочери Эли. Об этом они в пишут в комментариях к заметке про праздник.

Автор: instagram.com/misha.k.ua Главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина отметила день рождения сына Платона. На празднике не было ни избранника звезды, юмориста Александра Эллерта, ни его дочери Эли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холостячка Мишина заговорила о непростых отношениях

"А теперь все дружно скрестили пальцы в надежде, что Мишина все еще Сашина", "Где Эллерт?", "Похоже, что сказка закончена ... Ну что ж ... Жаль", "А где Саша? Я так понимаю, что инициатор разрыва, если он все-таки произошел, Мишина, а не Эллерт", - пишут поклонники звезды.

Она на вопросы не отвечает. Со своей стороны, Эллерт оставил в фотоблоге снимки с любимой. Также в шапке профиля сценариста студии "Квартал 95" страница Ксении до сих пор есть и дополнена смайликом в виде зеленого сердца.

18 декабря состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. С тех пор пара не расставалась. Вторым финалистом шоу был бизнесмен Алексей Тригубенко.