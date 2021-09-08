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"Холодный" массаж и особая гимнастика для лица - Джамала поделилась бьюти-секретами
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Артистка 38-летняя Джамала рассказала, как ухаживает за собой. Она отметила, что в бьюти-рутине довольно хаотична.

Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых раскованно позирует в неоновом желтом платье. В посте поделилась процедурами, о которых старается не забывать.

"Во-первых, хочу сказать, что я не последовательна в рутине, ведь часто меняю средства для умывания, кремы. У меня даже нет фаворитов. Полный хаос. Во-вторых, после процедур я всегда лечу в кадр, на сцену, на важную встречу, поэтому у меня нет времени на долгое восстановление кожи. Но все же некоторые мастхэвы у меня есть", - написала певица.

Первым она назвала умывания. Также звезда делает "холодный" массаж лица.

Джамала поделилась собственными секретами красоты
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала поделилась собственными секретами красоты
Джамала поделилась собственными секретами красоты
Джамала поделилась собственными секретами красоты
Джамала поделилась собственными секретами красоты

"Я всегда тонизирую кожу лица утром и тщательно очищаю после косметики. Хотя бы раз в две недели делаю салонные процедуры. Dermadrop - "холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице. Процедура не требует уколов, не оставляет следов, только приятное ощущение и классное состояние кожи", - отметила Джамала.

Артистка выполняет и рекомендует БМС - особый вид гимнастики со стимулятором для мышц лица и шеи. А еще она часто ходит на тайский массаж.

"Это то, что расслабляет после важных выступлений, изнурительных танцевальных тренировок и напряженных репетиций", - отметила она.

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Для плоского живота и коррекции контуров исполнительница делает три-четыре раза в месяц процедуру Onda&Shwarzy.

Родители Джамалы - профессиональные музыканты. Она с трех лет мечтала стать певицей. В девять лет записала первый альбом, состоящий из 12 детских песен.

Родители Джамалы строили собственный дом в Крыму и имели кафе. Джамала с сестрой помогали им с детства. Работать приходилось с 7 утра до полуночи. Утром будущая певица полола грядки, собирала фрукты, овощи, относила на рынок. В кафе Джамала мыла посуду и резала салаты.

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