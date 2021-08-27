Джамале - 38: с детства работала с семи утра до полуночи

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сегодня, 27 августа, 38-летие отмечает певица Джамала.

Самые интересные факты о ней читайте в материале Gazeta.ua.

Настоящее имя Джамалы - Сусанна Алимовна Джамаладинова. Но одноклассники ее называли Сусанита Гонсалес Санчес, потому что она любила испанскую музыку, в волосах носила розы и надевала яркие вещи. Сейчас муж и самые близкие называют ее Сусанна, команда и друзья - Джа.

Автор: instagram.com/jamalajaaa Сегодня Джамала празднует свое 38-летие

Родители Джамалы профессиональные музыканты и она с трех лет мечтала стать певицей. В девять лет записала свой первый альбом, состоящий из 12 детских песен.

Родители Джамалы строили собственный дом в Крыму и имели кафе. Джамала с сестрой помогали им с детства. Работать приходилось с семи утра до полуночи. Утром будущая певица полола грядки, собирала фрукты, овощи, относила на рынок. В кафе Джамала мыла посуду и резала салаты.

Учась в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала, планировала посвятить себя классической музыке. Но позже увлеклась джазом и начала пробовать себя в различных музыкальных направлениях.

В 2016 году Джамала выиграла международный песенный конкурс Евровидение в Стокгольме с песней "1944", в которой говорится о депортации крымских татар с полуострова. В том же году стала народной артисткой Украины.

В 2013-м Джамала сыграла в фильме "Поводырь" об Украине 1930-х годов. В 2016 году снялась в фильме "Полина".

Три года назад Джамала получила сертификат от нидерландской компании StoKolex о названии нового сорта тюльпана ее именем.

Джамала и муж Сеит-Бекир Сулейманов воспитывают двух сыновей - 3-летнего Эмира и 14-месячного Селима.

Недавно Джамала открыла именную звезду на Аллее славы в центре Киева.

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Джамала станет участницей пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами", выходящего на телеканале "1 + 1". Артистка уже готовится к участию в проекте.