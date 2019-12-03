Хлои Кардашьян 5 лет не говорила с отчимом

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Американская звезда реалити-шоу 70-летняя Кэйтлин Дженнер рассказала, что не общалась со своей падчерицей Хлои Кардашьян 5 лет. Общение прекратилось тогда, когда знаменитость сообщила о своем намерении сменить пол. Ранее Кейтлин была Брюсом - легкоатлетом и олимпийским чемпионом.

О желании превратиться в женщину Дженнер публично рассказала в 2014 году. Накануне она сообщила своим родным. Большинство ее поддержало, однако Хлои была рассержена.

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"Первому я рассказал сыну Брэндону. Он сказал, что гордится тем, что является моим сыном. Но еще больше рад моему решению, - рассказала Кейтлин. - Я растил Хлои с пяти лет. Мы были очень близки. Не знаю, в чем ее проблема со мной".

Автор: Instagram 35-летняя Хлои Кардашьян стала популярной после выхода реалити-шоу о ее семье. Сейчас зарабатывает на рекламе и управляет бутиками Dash со своими сестрами

Тогдашний Брюс женился на Крис Дженнер в 1991 году. Для ее детей - Ким, Хлои, Кортни и Роба - он заменил отца на более чем 20 лет. Пара развелась за год до заявления бывшего спортсмена о своей трансгендерности. В автобиографической книге Дженнер рассказала, что в браке с Крис думал о том, чтобы стать женщиной. Жена знала об этом. В одном из интервью Хлои сказала, что своей книгой оскорбил ее мать.