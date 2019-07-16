Хайден Паннетьери не бросила бойфренда, который бил её

Хайден Паннетьери продолжает отношения с Брайаном Хикерсоном. Фото: newsone.ua

Американская актриса и экс-невеста Владимира Кличко Хайден Паннетьери, которую жестоко избил ее бойфренд, продолжает жить с ним.

Близкие 29-летней девушки просят ее прекратить отношения, сообщило издание People.

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По словам инсайдера, друзья и семья Хайден переживают за её здоровье, когда с ней рядом Брайан Хикерсон, который избил ее.

"Непонятно, зачем она продолжает эти отношения. Хайден необходимо общаться с разными людьми. Это ужасная ситуация", - поделился инсайдер.

Обеспокоенность ситуацией выразил и экс-партнер Хайден Панеттьери Владимир Кличко. Он пытается защитить свою бывшую возлюбленную и устроить с ней встречу, но при условии, что с ней не будет ее бойфренда.

Недавно Брайана Хикорсона судили за домашнее насилие над Хайден Паннетьери.