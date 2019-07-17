Группа "Агонь" сняла пародию на "Игру престолов" и СССР

Фото: пресс-служба

После года творческих экспериментов группа "Агонь" возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего 3-го альбома – "Тебе 20".

Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась Ирине Горбачевой. Актриса театра и кино редко снимается в музыкальных видеоработах, но, услышав абсурдную идею будущего клипа, с азартом дала свое согласие на участие.

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"Тот случай, когда видишь человека впервые, а ощущения, как будто это давний член команды АГОНЬ", - рассказывают музыканты.

Автор: пресс-служба Съемки клипа проходили в Киеве и заняли почти сутки

Съемки клипа проходили в Киеве и заняли почти сутки. По сюжету действия разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы. В видеоработе есть резкая смена образов, декораций и радикальных сюжетных линий. Все это стеб на ностальгию по 1990-м, которую многие ностальгирующие даже не застали.

В мае музыканты группы "Агонь" стали главными героями digital cover story номера журнала Pink. В откровенном интервью Антон Савлепов и Константин Боровский дали нетривиальные ответы о guilty pleasure, рассуждения о бесконечном производстве контента и осознанности в моде, еде и информации.