Грудь Иванки Трамп стала одним из центров внимания Генассамблеи

Фото: @ivankatrump

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на Генассамблее ООН в провокационном образе.

Снимки с мероприятия бизнесвумен опубликовала в Instagram.

Для конференции Иванка выбрала голубую рубашку, белую юбку и черные "лодочки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотожабы и проколы: Дональд Трамп побывал на приеме у королевы

Подписчики удивились внешнему виду дочери президента. Многие пользователи заметили, что Иванка надела кружевной лиф, через который видно соски, или же вообще забыла о белье.

"Сначала нужно было надеть бюстгальтер", "соски четко видно через ткань рубашки", "женщины могут одеваться как им вздумается", "Иванка прекрасная женщина, даже если забыла надеть белье", "возможно Иванка в тонком кружевном бра".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 24 Сен 2019 в 5:21 PDT

Дочь Дональда Трампа вернулась в Вашингтон с Мюнхенской конференции. Но в сети не начала кичиться эффектными снимками с запада, а показала, как выглядит Белый дом зимой.