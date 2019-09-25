Грудь Иванки Трамп стала одним из центров внимания Генассамблеи

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на Генассамблее ООН в провокационном образе.
Снимки с мероприятия бизнесвумен опубликовала в Instagram.
Для конференции Иванка выбрала голубую рубашку, белую юбку и черные "лодочки".
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Подписчики удивились внешнему виду дочери президента. Многие пользователи заметили, что Иванка надела кружевной лиф, через который видно соски, или же вообще забыла о белье.
"Сначала нужно было надеть бюстгальтер", "соски четко видно через ткань рубашки", "женщины могут одеваться как им вздумается", "Иванка прекрасная женщина, даже если забыла надеть белье", "возможно Иванка в тонком кружевном бра".
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Дочь Дональда Трампа вернулась в Вашингтон с Мюнхенской конференции. Но в сети не начала кичиться эффектными снимками с запада, а показала, как выглядит Белый дом зимой.
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