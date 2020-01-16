Грудь – €5 тыс, губы - 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг

Фото: instagram.com/irina_moroziuk/

Жена футболиста Ирина Морозюк возмутилась, что ребята из ее окружения жалуются на нехватку нормальных девушек. Но хотят видеть рядом ухоженную девушку с пышной грудью и губами.

Для этих мужчин Ирина в Instagram озвучила прайс на девичий "тюнинг".

"У меня много парней в окружении, с которыми я дружу. И они из года в год остаются все теми же холостяками, жалуясь на то, что нормальных девушек нет, это какая-то не очень, а эта шлюха, а эта вообще проститутка еще и меркантильная до чертиков. Основная проблема, что сначала выбор падает именно на такого типа девушек, почему? Все очень просто. Сиси, губы, нос, ухоженная кожа, маникюр, педикюр, ресницы, шикарные волосы. Ездит на машине, фитоняшка лакшери клуба, который посещает лучшие заведения города и тому подобное. Вот, на которых девушек особым спросом в 21 веке. Пацаны называют их "модная девочка", - написала Ирина.

"А теперь урок математики: сиськи - около 5000€, нос - 3000-5000€, губы - 300€ (раз в три месяца), ухоженная кожа - около 1500€ в месяц, маник, педик, волосы -1200$ в месяц, абонемент в лакшери тренажерку - 40000 -70000 гривен. Машина, одежда, рестораны и другая хрень еще тысячи $", - перечислила Морозюк.

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"Откуда? У меня есть подруги, которые не плохо зарабатывают, работая с 9 до 6 .На их счету 1500-2000 $ в месяц и это такой максимум, а теперь сравниваем возможности. Так вот пацаны, может, и сама девочка" не очень "- именно та, что надо? Она просто еще ничья жена? и не любовница старого пузатого дядьки? и не лакшери эскортница? Может, пора включить мозг?" - обратилась к мужчинам Ира.

Сама Морозюк когда призналась, что грудь и губы у нее сделаны, а попа своя.

Жена футболиста Николая Морозюка Ирина взбудоражила Сеть новогодним фото. Хотя ее страница в Instagram – это сплошные фото в нижнем белье, купальниках и в самых пикантных ракурсах. Девушка поздравила своих поклонников с Новым годом снимком, на котором она присела возле елки в красном нижнем белье на красных каблуках, а на голове красовался красный бант.