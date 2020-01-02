Жена украинского футболиста в нижнем белье поздравила с Новым годом

Жена футболиста Николая Морозюка, Ирина взбудоражила сеть новогодним фото. Хотя ее страница в Instagram - это сплошные фото в нижнем белье, купальниках и в самых пикантных ракурсах.

Девушка поздравила своих поклонников с Новым годом снимком, на котором она присела возле елки в красном нижнем белье на красных каблуках, а на голове красовался красный бант.

Instagram/irina_moroziuk

"Да и вообще я не понимаю почему я еще не в Playboy. Представляю какую бы красоту сотворили проф фотографы и камеры ", - пишет Морозюк в Instagram.

Ірина Морозюк - первый день новогогода. Instagram/irina_moroziuk

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Жена футболиста Николая Морозюка Ирина накануне новогодних праздников отдыхала с мужем в Дубае. 30-летняя Ирина полностью разделась на одном из пляжей и выложила соответствующее фото в Instagram.