"Грешница" - Тина Кароль засветила ягодицы в экстремально коротком платье

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть откровенным платьем.
Фото, сделанное в Лас Вегасе, появилось на просторах Instagram.
Перед камерой Кароль позировала в мини-платье с глубоким вырезом. Наряд от бренда CULTNKD стоил $ 350 (8575 грн).
Поклонники засыпали Тину комплиментами в комментариях.
"Попа очень красивая", "если бы существовала еще одна Тина Кароль, то мир сошел бы с ума", "богиня", "красавица такая", "в городе грехов ты самая главная грешница", "Барби".
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Недавно певица Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на шоу "Танцы со звездами". Снимки в сексуальном наряде появились на просторах Instagram.
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