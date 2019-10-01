"Грешница" - Тина Кароль засветила ягодицы в экстремально коротком платье

Тина Кароль сделала соблазнительное фото в Лас Вегасе. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть откровенным платьем.

Фото, сделанное в Лас Вегасе, появилось на просторах Instagram.

Перед камерой Кароль позировала в мини-платье с глубоким вырезом. Наряд от бренда CULTNKD стоил $ 350 (8575 грн).

Поклонники засыпали Тину комплиментами в комментариях.

"Попа очень красивая", "если бы существовала еще одна Тина Кароль, то мир сошел бы с ума", "богиня", "красавица такая", "в городе грехов ты самая главная грешница", "Барби".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 1 Окт 2019 в 12:55 PDT

Недавно певица Тина Кароль поразила фанатов соблазнительным образом на шоу "Танцы со звездами". Снимки в сексуальном наряде появились на просторах Instagram.