Горячая Леди Гага блеснула сочными формами в мини-бикини

Американская исполнительница 35-летняя Леди Гага поделилась пикантными снимками.

На фотографиях артистка позирует в синем мини-бикини, щеголяя сочными формами. Фото опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/ladygaga

В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами.

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"Королева. Ты замечательная", "Горячая Гага", "Выглядишь такой счастливой", "Прекрасная".

Американская певица Леди Гага призналась, что в 19 лет ее изнасиловал продюсер, после чего она забеременела. Артистка вспомнила, что продюсер несколько месяцев держал ее запертой в студии. После изнасилования у нее случился психологический срыв.