Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве

Фото: @tanci1plus1

Звездные участники шоу "Танцы со звездами" на канале" 1+1 "поделились со зрителями своими детскими фото.

На официальной странице проекта в Instagram появились архивные фото знаменитостей.

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В подборке фото можно увидеть маленьких Тину Кароль, Юрия Горбунова, Екатерину Повар, Влада Яму, Ксению Мишину, Людмилу Барбир, Даниэля Салема и других звездных участников.

Пользователи сети засыпали публикации комментариями.

"Даниэль Салем очень похож на свою маму", "очень красивые детки", "ну просто ми-ми-ми", "все такие милые".

Состоялся 9-й эфир "Танцев со звездами", темой которого было детство. Проект покинула пара Людмилы Барбир и ДмитрияЖука.