Голышом в гримерке: Ченнинг Татум прикрыл интимное место смайлом

Американский актер, продюсер и модель 41-летний Ченнинг Татум поразил сеть откровенной фотографией. Фото опубликовал в InstaStories.

На фотографии звезда позирует полностью обнаженным. Пикантное место прикрыл полотенцем и смайликом.

Фото: instagram.com/channingtatum

"Знаете, когда ты в гримерном трейлере голый, держишь полотенце над своим барахлом, ты собираешься сделать что-то на съемочной площадке, к чему тебе придется подготовить свою маму, прежде чем она увидит фильм", - подписал фото актер.

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Снимок сделал во время съемок нового фильма "Затерянный город Д.". Ради роли в ленте он активно занимался спортом.

Американский актер Ченнинг Татум удивил сеть провокационным фото. На фотографии полностью обнаженный Татум принимает душ. Руками он прикрывает интимное место.