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пятница, 19 марта 2021 18:10

Голышом на Мальдивах и велосипедистка в мини-бикини. Какими снимками поражают звезды
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Звездные красавицы часто публикуют соблазнительные фотографии, на которых позируют в пикантных образах или даже обнаженными. Эротические фото чаще всего появляются в Instagram.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская ошеломила фанов. Женщина отдыхает на Мальдивских островах, откуда и публикует горячие фото. На очередном снимке она позировала полностью обнаженная, а пикантные места прикрыла шляпой. Американская серфингистка Джала Сью сексуально выпятила ягодицы в желтом слитном купальнике. Словацкая велосипедстка Люсия Яворчекова позировала в синем мини-бикини, щеголяя пышными прелестями. А британская модель Деми Роуз прикрыла голое тело белой рубашкой.

Какие соблазнительные фото публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

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Американская серфингистка Джала Сью показала пышные ягодицы в слитном купальнике
Фото: instagram.com/fitnessmodelmom
Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова покинула спорт ради горячих фотосессий
Британская модель Деми Роуз прикрыла голые прелести рубашкой
Финалистка шоу "Холостяк-10" Дана Оханская делится соблазнительными снимками с отдыха
Бразильская модель Луана Сандиен позировала в мокрой майке

Сексуальные знаменитости поражают фанатов откровенными кадрами с эффектных фотосессий. Снимками делятся в Instagram. Украинская исполнительница Ольга Горбачева удивила поклонников пикантной фотографией. Звезда позировала в купальнике бронзового цвета, а в руках держала тарелки с десертами. Модель родом из американского Майами Синди Прадо выбрала для фотосессии сексуальное нижнее белье белого цвета.

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