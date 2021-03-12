Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети

Сексуальные знаменитости поражают фанатов откровенными кадрами из эффектных фотосессий. Снимками делятся в Instagram.

Украинская исполнительница Ольга Горбачева удивила поклонников пикантной фотографией. Звезда позировала в купальнике бронзового цвета, а в руках держала тарелки с десертами. Модель родом из американского Майами Синди Прадо выбрала для фотосессии сексуальное нижнее белье белого цвета. Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обольщала подписчиков сочной фигурой в розовом вязаном купальнике. А жена нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара появилась обнаженной на лошади.

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Gazeta.ua собрала самые эротические фото, которыми звезды делились на этой неделе.

Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Звездные красавицы регулярно снимаются в смелых образах. Пикантными кадрами делятся с подписчиками в Instagram. Американская актриса Лили Рейнхарт позировала в эротическом наряде перед камерой украинского фотографа Александры Самсоновой. Звезда сериала "Ривердейл" выбрала для фотосессии черное боди, чулки и туфли на каблуках.