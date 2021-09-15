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среда, 15 сентября 2021 12:52

Голые фото и отказ от титула: топ-5 скандальных выходок именинника принца Гарри
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15 сентября внуку королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри исполнилось 37 лет.

Gazeta.ua собрала топ-5 скандалов молодого наследника престола.

В 2005 году принц для вечеринки-маскарада выбрал нацистскую форму. Тогда он учился в военной академии в Сандгерсте. Общественность требовала, чтобы его выгнали после такой выходки. Некоторые встали на защиту принца. Из-за его тогда молодого возраста и необдуманности он ошибся, отметили защитники Гарри.

Голые фото наследника престола заполонили сеть в 2012-м. На кадрах было видно, как обнаженный принц играет в Лас-Вегасе в бильярд на раздевание. Судя по фото, он проигрывал. Тогда он был в отпуске перед отправкой в ​​Афганистан в рядах британской армии. Позже Гарри признался, что допустил ошибку, ведь тогда он был больше военным, чем принцем.

Принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал из-за интервью Опре Уинфри.
Фото: Reuters
Британский принц Гарри получает рождественскую открытку и фотографии принцессы Дианы в рамке во время ее визита в больницу, Керри Ривз-Кнайп.
Принц Гарри засветился голым в Лас-Вегасе в 2012 году.
Принц Гарри засветился голым в Лас-Вегасе в 2012 году.

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Гарри решил отказаться от своих титулов и выйти из королевской семьи в 2020 году. Все из-за скандалов и ссор между женой Меган Маркл и других членов монаршей семьи.

В марте этого года на экраны вышло сенсационное интервью Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Тогда они сообщили, что поженились за три дня до публичной церемонии в Виндзорском замке. Позже пара призналась, что солгала в интервью. Их "узаконивание" отношений считалось более духовным, чем юридическим.

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Месяц спустя британская ассоциация рыжих обвинила принца Гарри, что он наносит ущерб репутации рыжеволосых отношением к королевской семье. Члены британской ассоциации рыжих исключили Гарри из своих рядов. Это произошло после того, как он и Меган дали интервью Опре Уинфри, в котором обвинили британскую монаршую семью в расизме и других неприятных вещах.

4 августа жене принца Гарри герцогине Сассекской Меган Маркл исполнилось 40 лет. До того, как она стала членом королевской семьи, занималась актерской карьерой. У супругов двое детей.

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15
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